Para Motta, atual momento é de unidade nacional para proteger o país

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a crise deflagrada pelo tarifaço imposto pelo presidente americano, Donald Trump, representa um momento de unidade nacional para proteger a nossa indústria, o nosso país e os nossos negócios.

Motta se encontrou com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para debater a situação comercial do país. O encontro contou também com a presença da ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e líderes partidários.

“Estamos prontos para ficar na retaguarda do poder Executivo, para que possamos tomar as decisões necessárias para agir com rapidez e agilidade. Não tenho dúvida de que nossa população entende que o Brasil não pode ser levado a situações em que decisões externas interfiram na nossa soberania”, afirmou Motta.

“O Brasil tem uma importância muito grande para o cenário mundial, e com união, compromisso e responsabilidade poderemos superar este momento”, disse.

O vice-presidente da República e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, escalado pelo presidente Lula para buscar uma solução para o problema, afirmou que o governo tem trabalhado para reverter a situação.

“Na questão comercial, há um equívoco. Eles [EUA] têm superávit na balança comercial do Brasil. A tarifa é totalmente inadequada e injusta, e vamos trabalhar para reverter essa situação”, disse.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o Parlamento brasileiro está unido na defesa dos interesses nacionais. Segundo ele, o Poder Legislativo vai defender a soberania nacional e os empregos dos brasileiros.

“Tenho convicção de que esse processo tem que ser liderado pelo Poder Executivo, tem que ser feito pelo chefe de Estado, e acho que o presidente acertou com sua equipe seu posicionamento sem abrir mão da soberania do nosso povo”, afirmou Alcolumbre.