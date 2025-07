Lideranças indígenas se reúnem em Tenente Portela e denunciam colapso na saúde nas aldeias na TI Guarita

Na tarde desta segunda-feira, dia 14 de julho do ano de 2025, no KM 10 em Tenente Portela, ocorreu uma importante reunião entre lideranças indígenas de várias reservas e aldeias do sul do Brasil, com o intuito de debater a situação da saúde indígena, que de acordo com os os participantes, está insustentável neste momento.

Na reunião, estiveram presentes diversos caciques com suas lideranças, autoridades políticas, como o vice-prefeito de Tenente Portela Claudenir Scherer, a presidente do HSA Mirna Braucks, e demais membros da comunidade. Tanto Claudenir quanto Mirna Brauks se colocaram ao lado da população, unindo forças para que a situação se resolva com a maior brevidade, para amenizar o sofrimento do povo indígena.

O anfitrião do evento, Cacique da Ti Guarita Valdonês Joaquim, junto com a sua equipe, expuseram a situação da saúde local, que vem sofrendo um verdadeiro descaso por parte do DSEI-Sul, onde não recebe praticamente nada de medicamentos básicos para atendimentos nos postos de saúde, causando cada vez mais dificuldades para a comunidade, em especial as crianças e os idosos.

Eles afirmaram que muitas vezes, o profissional que atende no posto, tem que trazer de casa equipamentos e remédios para atender a comunidade, para não deixar a mesma completamente desassistida.

Na mesma linha, todos os caciques afirmaram qua a situação nas suas aldeias também está crítica, e junto com Valdonês, salientaram que a coordenação do DSEI não vem atendendo as demandas das comunidades, e por muitas vezes vem, de forma quase vingativa, demitindo funcionários, que se oponham ao seu modo de trabalho ou que estejam reivindicando ou cobrando melhorias.

Além da falta de medicamentos, o problema também se reflete na falta ou número insuficiente de veículos para transporte dos indigenas, causando demora no atendimento, e por consequência, agravamento da situação.

As lideranças também afirmaram que se não tivessem o apoio dos municípios, aí sim estariam completamente abandonados a própria sorte.

Eles pregaram união e luta para buscar mais apoio da classe política, em especial de deputados, que tenham bom trânsito em Brasília, junto ao governo federal.

Durante a reunião, eles decidiram que irão fazer manifestaçãoes e protestos, exigindo que seus direitos sejam respeitados, pois "Direito não se negocia". Deverá ser cobrado que seja trocada a coordenação do DSEI, por uma pessoa com mais capacidade de gestão, com o intuito de melhorar o diálogo e consequentemente, normalizar a situação.

Ao final, ficou definido que nesta quarta e quinta-feira, deverão ser realizados bloqueios em rodovias, para pressionar o governo a tomar uma atitude. Do jeito que está, não dá pra ficar.

