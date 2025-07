Portelense Ricardo Raffaelli é campeão do Circuito Noroeste de Ciclismo de Estrada 2025 na categoria Paraciclismo C

O paraciclista Ricardo Raffaelli encerrou neste final de semana sua participação no Circuito Noroeste de Ciclismo de Estrada 2025 com a conquista do título de campeão geral na categoria Paraciclismo C. A etapa final foi realizada no município de Boa Vista do Incra, reunindo atletas de diversas regiões e encerrando um circuito composto por cinco etapas.

Ricardo demonstrou consistência e superação em cada uma das provas, somando pontos importantes e consolidando sua liderança ao longo do campeonato. A vitória é resultado de muito preparo físico, mental e de uma rotina intensa de treinos e dedicação ao esporte.

Além de celebrar o título, o paraciclista reforça a importância da inclusão no esporte e se coloca como inspiração para outras pessoas com deficiência que desejam iniciar no ciclismo.

A conquista marca mais um passo importante na carreira do portelense, que já se prepara para os próximos desafios e competições que vêm pela frente.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp