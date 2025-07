Previsão do tempo indica retorno das chuvas ao Estado nos próximos dias

A previsão meteorológica elaborada pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI) indica o retorno da umidade e das chuvas ao Rio Grande do Sul a partir do próximo domingo. O deslocamento de uma área de baixa pressão deverá provocar pancadas de chuva na maioria das regiões.

As informações constam no Boletim Integrado Agrometeorológico nº 28/2025, produzido em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sexta-feira (11/7) e sábado (12/7): uma massa de ar seco manterá o tempo firme, com formação de nevoeiros ao amanhecer e temperaturas baixas durante a noite. À tarde, os termômetros devem registrar elevação.

- Domingo (13/7): o deslocamento de uma área de baixa pressão provocará aumento da nebulosidade e pancadas de chuva na maioria das regiões.

- Segunda-feira (14/7): o tempo volta a ficar seco na maior parte do Estado. Apenas nas regiões Leste e Norte ainda poderão ocorrer chuvas fracas e isoladas.

- Terça-feira (15/7) e quarta-feira (16/7): o ingresso de ar quente e úmido favorecerá maior variação da nebulosidade e elevação das temperaturas, que poderão superar os 25°C em grande parte do território gaúcho. No entanto, a aproximação de uma nova área de baixa pressão poderá provocar pancadas de chuva na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul.

Os volumes previstos de precipitação são baixos e devem variar entre 5 e 10 milímetros (mm) na maioria das localidades. No Planalto e na Serra do Nordeste, os acumulados poderão alcançar até 20mm em alguns municípios.

