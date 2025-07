Maternidade Carmela Dutra celebra 70 anos como símbolo de cuidado e referência na saúde da mulher em Santa Catarina

Foto: Victória Lopes – Ascom/SES

Berço de milhares de vidas, nesta quinta-feira, 3, a Maternidade Carmela Dutra (MCD) comemora 70 anos de dedicação a mulheres, mães e bebês de Santa Catarina. Nesse período, a unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES) já ultrapassou a marca de 240 mil partos e se tornou parte da identidade de quem nasceu em Florianópolis. Entre as festividades, foi entregue a reforma da Unidade de Internação – Posto 2, que integra as ações do Governo do Estado em modernizar a instituição, iniciada em 2023.

A Unidade de Internação do Posto 2 recebeu melhorias estruturais, nova manta vinílica, adequações na rede de gases e ampliação de leitos. A obra foi viabilizada com recursos do Governo do Estado, da Associação de Voluntárias da MCD e da empresa Koerich.

Referência em saúde da mulher e do recém-nascido, a MCD é destaque pelos serviços obstétricos, assistência a gestações de alto risco, atendimento a vítimas de violência sexual e doméstica. Também é excelência em segmentos como oncologia pélvica e mamária, reconstrução de mama e cirurgias ginecológicas.

A trajetória da instituição é repleta de conquistas, memórias e pessoas que contribuíram para o que representa hoje. Atualmente, a Carmela Dutra conta com 101 leitos, realiza mais de 1,8 mil atendimentos ambulatoriais, 2,2 mil de emergência, além de aproximadamente 3 mil cirurgias e 3,6 mil nascimentos por ano.

“É um momento extraordinário, os 70 anos da Carmela Dutra, uma maternidade tão famosa e tão importante. São sete décadas com muita pujança, porque estamos entregando e realizando diversas obras para receber as gestantes e dar mais condições a quem trabalha aqui. Dessa maneira, comemoramos os 70 anos, mas preparando a Carmela Dutra para mais 30, 40, 50 anos, para que a população continue sendo acolhida com qualidade, para que as mães tenham dignidade na hora do parto e para que possamos ter catarinenses com cada vez mais saúde desde o primeiro dia de vida”, ressalta o secretário da Saúde, Diogo Demarchi.

Primeiro nascimento

No dia 3 de julho de 1955, a capital catarinense viveu um momento histórico com a inauguração da primeira maternidade pública do Estado. No ano seguinte, com 79 leitos, as internações obstétricas foram iniciadas. O primeiro ‘manezinho da Carmela Dutra’ foi João Maurício Gonçalves Cândido.

“Faço parte dessa história e, para mim, é uma enorme satisfação ser o primeiro menino a nascer na Carmela Dutra e poder vivenciar o dia a dia daqui. Fico muito feliz em ver que, além de maternidade, ela passou a cuidar também da saúde das mulheres de Florianópolis e da região. Sou muito grato por ter nascido em uma entidade que faz tão bem à população”, comemora o economista de 69 anos.

Compromisso contínuo

Com o passar do tempo, a maternidade ampliou atividades, evoluiu em assistência médica e alcançou reconhecimento nacional com certificações como Centro de Referência Estadual em Saúde da Mulher e Hospital Amigo da Criança, entre outros títulos.

“Graças ao espírito extraordinário de cuidado e dedicação ao próximo, profissionalismo e resiliência de todos que aqui trabalharam e trabalham, dos ex-diretores aos servidores e colaboradores, todos formam o maior patrimônio da Carmela Dutra, que reflete no atendimento seguro, de qualidade e humanizado”, relata o diretor Gilberto Marçal Seemann.

A cada nascimento, se renovam os valores que sustentam essa missão. Um propósito desenhado por muitas mãos, entre elas, a do médico ginecologista e obstetra Jorge Abi Saab Neto.

“Passamos por muitas crises, mas sempre demos um jeito de privilegiar o atendimento das gestantes. Cheguei em janeiro de 1977, era outra estrutura, existiam parteiras, e fui responsável pela criação da residência médica. Mesmo aposentado, venho dar aulas do programa de obstetrícia, treino novos médicos e tenho imensa satisfação disso. É um orgulho ter feito parte dessa trajetória e continuar. A Carmela tem esse compromisso com a comunidade, e a população valida o que fazemos aqui”, destaca o profissional.

Investimentos em infraestrutura

Desde 2023, o Governo do Estado tem promovido uma ampla reforma na MCD. Entre as ações feitas, estão a revitalização da UTI Neonatal, com atualização da rede de gases e vácuo, renovação da sala de espera e a criação de um novo abrigo para resíduos.

Também foram reformados e ampliados o Centro Obstétrico, o Banco de Leite Humano e o Lactário, além de inaugurado o Recanto das Mamães, espaço de acolhimento para mães com bebês internados na UTI Neonatal.

Outras melhorias incluem intervenções no Posto 3, recuperação de corredores, portas, pinturas, rede elétrica, fachada, além da instalação de grades no estacionamento para reforçar a segurança. A MCD ainda recebeu equipamentos de última geração, como bombas de infusão, camas PPP, aparelhos de fototerapia por LED e um mamógrafo digital.

Agora, seguem em andamento as obras nas rampas de acesso, setor de imagens, emergência e demais ambientes.

