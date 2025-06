Gurias do Yucumã Flamengo enfrentam o Grêmio em casa no final de semana do Portelaço

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) deu sinal verde para um pedido que vai agitar o futebol feminino e a comunidade de Tenente Portela! Atendendo à solicitação do Gurias do Yucumã Flamengo, a FGF confirmou a data da estreia em casa dos times profissional e Sub-15 no Campeonato Gaúcho para o dia 16 de agosto de 2025.

Essa data não foi escolhida ao acaso; ela coincide estrategicamente com o Portelaço, o maior encontro de portelenses do Brasil, que acontece no dia seguinte, 17 de agosto, em São Pedro, Tenente Portela, e contará com a presença ilustre da banda Os Monarcas.

A tabela oficial, divulgada nesta semana, detalha que as Gurias do Yucumã iniciarão sua jornada fora de casa, no dia 8 de agosto, em Porto Alegre, contra o Internacional. Contudo, o grande momento para os torcedores e para quem estiver na região será no dia 16 de agosto, quando as Gurias do Yucumã jogarão em casa contra o Grêmio Profissional.

Com essa programação, visitantes do Portelaço terão a chance única de prestigiar um dos maiores jogos de futebol feminino do Rio Grande do Sul no sábado e, no domingo, participar do tão esperado encontro que celebra a cultura e as tradições de Tenente Portela. Prepare-se para um fim de semana recheado de esporte e celebração!