Julgamento pela morte de Sandra Mara Trentin entra no segundo dia em Palmeira das Missões

O segundo dia do julgamento dos acusados pelo assassinato da contadora Sandra Mara Trentin teve início às 8h40 desta quinta-feira, 26 de junho, no Fórum de Palmeira das Missões. A sessão é conduzida pelo juiz Dr. Gustavo Bruschi, presidente do Tribunal do Júri.

A audiência começou com o interrogatório de Ismael Bonetto, um dos réus no processo. Ele e Paulo Ivan Baptista Landfeldt, ex-marido da vítima, respondem judicialmente pela morte de Sandra.

O caso, de grande comoção, segue sendo acompanhado de perto pela comunidade e pela imprensa estadual.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.