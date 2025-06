Primeiro dia do julgamento do Caso Sandra Mara termina após quase 12 horas

Nessa quarta-feira (25), iniciou oficialmente o julgamento do Caso Sandra Mara, no tribunal do juri da comarca de Palmeira das Missões. O juri iniciou com atraso de 1h30min, iniciando por volta das 10h30min, durando até as 21h50min, totalizando quase 12 horas de trabalhos. Sentaram nos bancos dos réus, o marido de Sandra e ex-vereador de Boa Vista das Missões, Paulo Ivan Baptista Landfeldt, acusado de ser o mandante do crime, e Ismael Bonetto, que seria o executor.

Antes do julgamento, houve um protesto silencioso da família de Sandra Mara Lovis Trentin, vitima do crime. Sua família, a pedidos de justiça, esteve presente durante toda a sessão.

A sessão iniciou com a oitiva das testemunhas, que durou toda a manhã e tarde. Forma ouvidas cinco testemunhas de acusação e mais duas de defesa, sendo interpeladas tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa dos acusados.

Após isso, por volta das 18h26min, iniciou o interrogatório dos reus, iniciado por Paulo Ivan Baptista Landfeldt. Paulo, inicialmente foi interrogado pela acusação, representada pelos promotores Ricardo Campineiro e Rodrigo Piton, sendo seguidos pelos assistentes de acusação, Nico Pinheiro e Larissa Campagnolo. Logo após, a defesa técnica de Ismael Bonetto, formada pela advogada Volnete Gilioli e Lucas Duarte questionaram o réu, seguid de seu advogado de defesa, Alexandre Henning, apoiado por Isabela Caminoto e Eduardo Davoglio De Souza.

A sessão foi encerrada as 21h50min pelo Dr. Gustavo Bruschi, magistrado da Vara Criminal da comarca de Palmeira das Missões, na qual preside o juri. A continuidade dos trabalhos se dará nessa quinta-feira (26), às 08h30min, com o interrogatório do réu Ismael Bonetto

