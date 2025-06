Criminalidade cai na Região Celeiro e maio registra menor número de ocorrências em 2025

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) divulgou, na última semana, o balanço das ocorrências policiais registradas entre janeiro e maio de 2025. Os dados revelam uma redução expressiva na criminalidade na Região Celeiro, com destaque para o mês de maio, que apresentou o menor número de delitos do ano.

Segundo o levantamento, foram registrados 131 crimes na região durante o mês de maio, contribuindo para o total de 810 ocorrências no acumulado dos cinco primeiros meses do ano. Isso representa uma queda de 123 casos em comparação ao mesmo período de 2024.

Esperança do Sul e Derrubadas têm os menores índices de criminalidade

Entre os dados mais positivos, destacam-se os municípios de Esperança do Sul e Derrubadas, que registraram os menores índices de criminalidade na Região Celeiro. Esperança do Sul contabilizou apenas três boletins de ocorrência de janeiro a maio, enquanto Derrubadas teve cinco registros.

Miraguaí lidera como município mais violento da região

Na contramão da tendência de queda, o município de Miraguaí continua liderando o ranking de criminalidade na região, com uma taxa de 11,32 ocorrências por mil habitantes — a mais alta da Região Celeiro, segundo os dados atualizados até maio.

Dez municípios acima da média regional

A média regional no período ficou em 4,88 crimes por mil habitantes. Além de Miraguaí, outras dez cidades ultrapassaram essa média: Campo Novo, Tenente Portela, Três Passos, Santo Augusto, Bom Progresso, Chiapetta, Humaitá, Inhacorá e Coronel Bicaco.

Furtos e roubos são os crimes mais frequentes

Os crimes contra o patrimônio continuam sendo os mais recorrentes na região. Entre janeiro e maio de 2025, foram registrados:

372 ocorrências de furtos e roubos;

243 casos de estelionato;

130 registros relacionados à posse e tráfico de entorpecentes;

37 envolvendo armas e munições;

20 furtos e roubos de veículos;

8 homicídios.

Comparação proporcional e importância da análise

Os índices regionais são calculados com base em ocorrências por mil habitantes, metodologia que permite uma leitura mais equilibrada entre municípios de diferentes tamanhos populacionais. Já a análise estadual utiliza a taxa por 100 mil habitantes. A SSP-RS reforça a importância desta abordagem proporcional para um diagnóstico mais preciso da segurança pública em cada localidade.