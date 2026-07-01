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Chuva intensa mantém região em alerta e provoca novos transtornos nesta quarta-feira

Pinheirinho do Vale, Três Passos e Tenente Portela registraram ocorrências provocadas pelo mau tempo nesta quarta-feira, com danos materiais e atuação das equipes de emergência

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
01/07/2026 às 19h25
Chuva intensa mantém região em alerta e provoca novos transtornos nesta quarta-feira
(Foto: Captura vídeo/ Reprodução Grupo Chiru)

As fortes instabilidades que atingiram a região Noroeste do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (1º) provocaram alagamentos, queda de granizo e diversos transtornos em municípios da região. Equipes das prefeituras, da Defesa Civil e demais órgãos de atendimento seguem mobilizadas para prestar assistência às comunidades afetadas e realizar o levantamento dos prejuízos.

O caso mais crítico foi registrado em Pinheirinho do Vale, onde um volume superior a 100 milímetros de chuva foi registrado em menos de 30 minutos, causando alagamentos em diversos pontos do município. Residências, prédios públicos e estradas do interior foram atingidos pela enxurrada.

Segundo o vice-prefeito, Ulisser Britz, o município nunca havia enfrentado um evento climático com essa intensidade. Ele informou que as equipes da Prefeitura e da Defesa Civil permanecem trabalhando na desobstrução de acessos, atendimento às ocorrências e levantamento dos danos. Apesar dos prejuízos materiais, não há registro de vítimas ou ocorrências graves.

Outro município afetado foi Três Passos, onde a comunidade de Floresta, no interior do município, foi atingida por uma forte chuva de granizo por volta do meio-dia. O temporal provocou danos que ainda estão sendo avaliados pelas equipes da Administração Municipal.


(Foto: Divulgação Prefeitura de Três Passos)

Logo após o evento, a Defesa Civil Municipal e a Secretaria Municipal de Transportes deslocaram-se até a localidade para verificar a situação, identificar as necessidades mais urgentes e iniciar o levantamento dos prejuízos. A Administração Municipal informou que acompanha a situação de perto e presta o suporte necessário às famílias atingidas, devendo divulgar novas informações após a conclusão da avaliação dos danos.

Em Tenente Portela, as condições climáticas também exigiram atenção ao longo do dia. As fortes chuvas registradas no município aumentaram o estado de alerta das equipes responsáveis pelo monitoramento das áreas mais vulneráveis, diante da instabilidade que atingiu toda a região.

As autoridades reforçam que, em situações de emergência, a população deve acionar imediatamente os órgãos competentes para garantir um atendimento rápido e seguro.

Esse cenário é semelhante em vários municípios da região, como Vista Gaúcha, Barra do Guarita, Redentora, Derrubadas, Miraguaí, Braga, Coronel Bicaco, Palmitinho entre outros municípios da região Celeiro que estão enfrentando situação como  essa, de acordo com moradores dos municípios o cenário é preocupante e de insegurança.
Todo o estado do Rio Grande do Sul está em alerta, as autoridades estão mobilizadas, presentes nos locais mais atingidos e providências estão sendo tomadas.

Telefones de emergência:

  • Corpo de Bombeiros Militar: 193
  • SAMU: 192
  • Brigada Militar: 190
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