Quinta, 02 de Julho de 2026
10°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito será no 3º domingo de novembro

O Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito será no terceiro domingo do mês de novembro de cada ano. É o que estabelece a Lei 15.452, de 2026 ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
01/07/2026 às 23h50
Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito será no 3º domingo de novembro
Data atende a pedido da ONU pela busca da redução de mortes no trânsito - Foto: PM-SE

O Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito será no terceiro domingo do mês de novembro de cada ano. É o que estabelece a Lei 15.452, de 2026 , sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quarta-feira (1º).

A norma teve origem no projeto de lei do Senado (PLS) 267/2008 , do então senador Gerson Camata (ES), morto em 2018. O texto foi aprovado na Comissão de Educação (CE) em agosto de 2010, sob a relatoria do ex-senador Antônio Carlos Valadares (SE).

A proposta foi encaminhada à Câmara, onde tramitou como PL 7.801/2010 . Após aprovação pelos deputados, o texto foi encaminhado à sanção.

Em 2005, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas convidou os Estados-Membros a reconhecerem o terceiro domingo de novembro de cada ano como o Dia Mundial em Memória das Vítimas do Trânsito.

Para atender a esse convite, o projeto acrescentou o artigo 326-C ao Código de Trânsito Brasileiro ( Lei 9.503, de 1997 ). Com isso, o Brasil passa a integrar a comunidade internacional na luta pela segurança no trânsito.

Fatores de risco

De acordo com a ONU, os cinco principais fatores de risco no trânsito são: não usar cintos de segurança, capacetes nem dispositivos de retenção para crianças; consumo de bebidas alcoólicas por motoristas; excesso de velocidade; e falta de infra-estrutura adequada.

Desses cinco fatores, quatro dependem fundamentalmente da conduta de quem dirige. Por esse motivo, a ONU sugere aos países que, ao lado da aprovação e implementação de rigorosas leis de trânsito, conduzam campanhas de conscientização em relação a esse tema.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Damares acompanha a apresentação de Aline Zero Soares, do MEC - Foto: Ton Molina/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Desigualdade dificulta ensino em tempo integral, aponta debate na CE do Senado

As dificuldades para universalizar o ensino em tempo integral foram o tema, nesta quarta-feira (1º), da segunda audiência do ciclo de debates organ...

 Ayrton Senna comemora uma de suas vitórias com a bandeira do Brasil - Foto: EBC
Senado Federal Há 8 horas

Lei reconhece Ayrton Senna como Herói da Pátria

Um dos maiores nomes do esporte brasileiro, Ayrton Senna passa a ser reconhecido oficialmente como Herói da Pátria. É o que diz a Lei 15.447, de ...

 Hospitais públicos e particulares deverão incluir rotinas preventivas em todos os casos de internação - Foto: Fernanda Luvizotto/Feas
Senado Federal Há 8 horas

Hospitais deverão adotar medidas de prevenção ao tromboembolismo venoso

Hospitais públicos e privados e demais unidades de saúde com serviços de internação deverão manter uma estrutura voltada à prevenção do tromboembol...

 Senador Izalci Lucas elogirou relatório de Rogério Carvalho - Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Senado Federal Há 9 horas

CMO aprova R$ 266,5 milhões para ações de defesa civil em Minas Gerais

A liberação de crédito extraordinário de R$ 266.512.000 ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional foi aprovada nesta terça-feira (1...

 A Mesa do Plenário no início da sessão, conduzida por Laércio Oliveira - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Senado promove amplo debate sobre fim da escala de trabalho 6x1

Como havia sido anunciado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o fim da escala de trabalho 6x1, sem redução de salário, foi o tema de um amp...

Tenente Portela, RS
17°
Chuvas esparsas
Mín. 10° Máx. 17°
17° Sensação
1.99 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.09mm) Chance chuva
07h25 Nascer do sol
17h52 Pôr do sol
Sexta
11°
Sábado
15°
Domingo
20°
Segunda
15°
Terça
14°
Últimas notícias
Câmara Há 6 horas

Ministro defende teto de R$ 140 mil para MEI; empresários cobram reajuste do Simples Nacional
Geral Há 6 horas

Cristo Redentor terá novas escadas e elevadores de acesso
Geral Há 6 horas

Marina Silva recebe maior condecoração da França em Brasília
Senado Federal Há 7 horas

Desigualdade dificulta ensino em tempo integral, aponta debate na CE do Senado
Saúde Há 7 horas

Hospital Regional de São José entrega nova Sala de Medicação para pacientes da Emergência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,21 +0,00%
Euro
R$ 5,93 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 334,680,46 +0,51%
Ibovespa
171,688,61 pts -0.2%
Mega-Sena
Concurso 3025 (30/06/26)
07
14
16
21
33
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7054 (01/07/26)
02
11
34
63
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3724 (01/07/26)
01
02
03
05
06
07
12
15
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias