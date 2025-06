Governo detalha trechos onde serão aplicados os R$ 30 milhões para desobstrução de rodovias

A região Central do Estado, a Fronteira Oeste e o Vale do Rio Pardo são as áreas que receberão o maior volume de recursos dentro do aporte de R$ 30 milhões anunciado no dia 20 de junho pelo governador Eduardo Leite para obras em rodovias. O recurso será empregado na desobstrução e restabelecimento do tráfego das vias da malha rodoviária estadual que foram seriamente atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias.

Na Região Central, a 4ª Superintendência Regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) de Santa Maria receberá R$ 10,2 milhões, representando o maior aporte entre as unidades do órgão. Este valor será destinado a intervenções emergenciais nas rodovias, como a ERS-149, que necessita de recomposição do asfalto em diversos pontos e desobstrução de trechos onde houve deslizamento de encostas.

Ainda na região, a ERS-348 também foi atingida pelas chuvas: o aterro sobre o arroio Guarda-Mor, em Faxinal do Soturno, foi completamente levado pela força das águas. A ERS-530 apresenta dois pontos seriamente afetados: o asfalto sobre o rio Toropi, na chegada ao município de Toropi, foi arrancado pelas águas e precisará ser recuperado de forma emergencial; e a ponte provisória sobre o rio Ibicuí-Mirim, no limite entre São Pedro do Sul e Dilermando de Aguiar, sofreu erosão nos aterros, que terão de ser recompostos para restabelecer a segurança e a trafegabilidade. Outra rodovia afetada é a ERS-511, em Arroio Grande, que teve trechos de asfalto destruídos pela chuva e pontes com erosão.

Na Fronteira Oeste, a 9ª Superintendência Regional do Daer, sediada em Alegrete, receberá R$ 4 milhões para intervenções urgentes. A maior parte desses recursos será aplicada na ERS-241, no trecho entre os municípios de São Francisco de Assis e São Vicente do Sul, onde três quilômetros de asfalto precisarão ser recompostos devido aos estragos provocados pelas chuvas. Os trabalhos também ocorrerão na ERS-176. Na várzea do rio Icamaquã, em Santo Antônio das Missões, um aterro precisará ser recomposto para garantir a estabilidade da rodovia.

Já no Vale do Rio Pardo, a 3ª Superintendência Regional do Daer, de Santa Cruz do Sul, contará com R$ 3,4 milhões. A maior parte desse valor será direcionada para a ERS-400, que liga Candelária a Sobradinho. Nesta rodovia, será realizada a recomposição das encostas e do corpo da estrada – ou seja, o reforço de terra nas laterais e na base da rodovia para evitar novos deslizamentos e garantir a sustentação –, além de serviços de drenagem. Em Santa Cruz do Sul, a RSC-153, que conecta Vera Cruz a Herveiras, terá serviços de modelagem e recuperação dos barrancos laterais e de dispositivos de escoamento de água. Também serão reconstruídas as cabeceiras da ponte sobre o rio Botucaraí, na ERS-403, entre Cachoeira do Sul e Rio Pardo.

Segundo o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, o objetivo é fazer com que cada trecho afetado seja restabelecido no menor tempo possível: “Todas as empresas contratadas para a conservação de rodovias em suas respectivas regionais foram prontamente acionadas para dar agilidade à normalização do fluxo de veículos e do trânsito em todos os trechos afetados. Nosso mapeamento dos danos nesta etapa foi concluído, e as ações emergenciais serão realizadas com equipes em campo", frisou.

Recursos por superintendências regionais do Daer

Região de Esteio: R$ 900 mil

Região de São Francisco de Paula: R$ 3,4 milhão

Região de Santa Cruz do Sul: R$ 3,4 milhões

Região de Santa Maria: R$ 10,2 milhões

Região de Osório: R$ 500 mil

Região de Passo Fundo: R$ 2,16 milhões

Região de Pelotas: R$ 500 mil

Região de Alegrete: R$ 4 milhões

Região de Santa Rosa: R$ 1,6 milhão

Região de Lajeado: R$ 1,9 milhão

Região de Palmeira das Missões: R$ 600 mil

Região de Erechim: R$ 700 mil