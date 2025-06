Vista Gaúcha presta contas de investimentos em saúde no 1º quadrimestre de 2025

O Conselho Municipal de Saúde de Vista Gaúcha realizou reunião para apresentação do relatório de gestão e prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2025. O encontro foi conduzido pelo presidente do Conselho, José Olímpio Dornelles, com apoio do secretário de Saúde, Ivair Gonçalves Vieira.

Na pauta, também foram discutidas as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, levantamento de demandas das comunidades e outros assuntos gerais. Durante a reunião, foram divulgados os investimentos realizados entre janeiro e abril, que totalizaram R$ 2.617.760,96 — o equivalente a 21,95% das receitas da Prefeitura no período.

Do valor investido, R$ 2.012.991,48 são oriundos do município, R$ 87.322,76 do Estado e R$ 517.446,72 da União. O Conselho é formado por representantes de todas as comunidades locais e diversas entidades, garantindo ampla participação nas decisões. O espaço de diálogo reforça a transparência e o compromisso com a qualidade dos serviços públicos de saúde.