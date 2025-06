Sicredi amplia parceria com SEBRAE e disponibiliza crédito para mulheres empreendedoras

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com presença em todo o Brasil e mais de nove milhões de associados – ampliou sua parceria com o SEBRAE Nacional para fornecer uma linha de crédito FAMPE Mulheres Empreendedoras. O diferencial dessa solução de crédito está no direcionamento exclusivo para mulheres empreendedoras. A solução de crédito conta com 100% de aval do FAMPE (Fundo de Aval) destinado a Micro e Pequenas Empresas, administrado pelo SEBRAE Nacional que desde o início de abril está disponível no Sicredi, ampliando ainda mais o portfólio de crédito para as Microempresas Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs).

— Estamos trabalhando com condições bastante favoráveis, justamente para fomentar as iniciativas de associadas empreendedoras. Para além do crédito, o Sicredi também oferece soluções personalizadas, capacitações e atendimento consultivo. Sempre compreendendo a realidade das empreendedoras, pensando na inclusão financeira e no fortalecimento das comunidades em que atuamos — destaca Stella Trabulsi Fraiha Franca, superintendente de Negócios PJ do Sicredi.

Empreendedorismo feminino:

Em 2024, o Sicredi concedeu mais de R$ 14 bilhões de crédito para negócios liderados por mulheres. Um crescimento de 28% em relação ao último ano. Além disso, na plataforma Sicredi na Comunidade a instituição disponibiliza cursos com formações gratuitas, em temas como cooperativismo, gestão, social media e análise de dados, com direito a certificação. Entre eles, o Curso Mulher Empreendedora que já formou 1,2 mil mulheres no formato digital e outras 200 na versão presencial.

