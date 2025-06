Inverno será típico no Rio Grande do Sul, com frentes frias e chuvas regulares

Quando marcar 23h42 nesta sexta-feira (20/6), começará oficialmente o inverno no Hemisfério Sul do planeta. Até as 15h19 do dia 22 de setembro, a estação promete ser típica no Rio Grande do Sul, com passagem regular de frentes frias, com massa de ar frio avançando e provocando queda nas temperaturas. É o que afirma o meteorologista da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), Flávio Varone, coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (SIMAGRO-RS).

Conforme o meteorologista, a previsão para julho, agosto e setembro é que não ocorram fenômenos globais, como o El Niño e a La Niña. — Então, a tendência é de um segundo semestre dentro da normalidade, um inverno típico do Rio Grande do Sul — acredita. — A condição de frentes frias passando traz chuva regular durante dois, três dias, na maioria dos eventos. E o ingresso de ar frio traz a queda da temperatura, mas também provoca fenômenos bem típicos da estação, como geada, nevoeiros e, eventualmente, a ocorrência de queda de neve em alguns pontos do Estado — completa.

E como fica a previsão mensal?

— O modelo do SIMAGRO-RS, que é regional, está indicando que nós deveremos ter, durante o mês de julho, chuva próxima da normalidade em todo o Estado. Isso favorece um pouco mais as culturas de inverno, como trigo, canola, aveia e cevada — destaca Flávio Varone.

Para agosto, conforme o meteorologista, a tendência é de chuva um pouco acima da média em grande parte do RS. — Condição que vai favorecer os reservatórios, principalmente da Fronteira Oeste e da Campanha, que ficaram mais baixos devido à estiagem de verão. No inverno, eles devem recuperar seus níveis mais aceitáveis — prevê. — E, na faixa Norte, tem previsão de chuva um pouco abaixo da média, mas nada muito expressivo — complementa.

Para setembro, o SIMAGRO-RS indica que a chuva deve diminuir em todo o Rio Grande do Sul. — A gente espera volumes abaixo da normalidade — pontua Flávio Varone.

Temperaturas:

A temperatura média para julho e agosto deve ficar mais baixa que o normal, especialmente na Fronteira Oeste e nas Missões. — Em parte da Campanha deve fazer mais frio. No Litoral gaúcho, tanto em julho quanto em agosto, a previsão aqui do nosso modelo indica valores mais próximos da normal, mas também algumas áreas acima da normalidade. Então, vai ser um pouquinho mais quente no Litoral gaúcho nesses dois meses — esclarece Flávio Varone.

Para setembro, de acordo com o meteorologista, essa condição de valor inferior à média deve cobrir todo o Rio Grande do Sul, principalmente a metade Oeste e Campanha. — Deve trazer temperaturas com valores realmente um pouco abaixo da média, bem mais frios. Essa faixa mais leste (mais quente ao longo do ano), no decorrer do mês tende a ter valores ligeiramente abaixo da média, ou dentro da normalidade — explica Flávio Varone.

