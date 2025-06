Próxima semana será de chuvas em todo o Rio Grande do Sul

O prognóstico para os próximos oito dias indica a ocorrência de chuvas significativas em praticamente todo o Rio Grande do Sul. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 25/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA), divulgado na sexta-feira (20/6).

Os acumulados previstos para essas regiões estarão principalmente associados à atuação de sistemas que irão afetar o território gaúcho nos próximos dias. No Norte, Nordeste, Central e em parte da região Sul, os volumes esperados podem ultrapassar os 100 milímetros (mm), com alguns pontos isolados chegando a 200mm acumulados. Já as demais regiões, apresentam acumulados que irão variar entre 5 e 100mm.

