Moradia é destruída pelo fogo em bairro de Tenente Portela

Por volta das 23 horas de sexta-feira (13/6), os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados para combater as chamas que atingiam uma residência situada na Rua Benjamin Constant, no bairro Operário.

Segundo informações dos Bombeiros Voluntários, a casa de madeira foi totalmente destruída pelo incêndio. O trabalho de enfrentamento ao fogo recebeu apoio do Corpo de Bombeiros de Três Passos e de servidores da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, que reabasteceram com água os caminhões das guarnições.

