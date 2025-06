Previsão do tempo indica retorno das chuvas ao Estado

A meteorologia aponta o retorno das chuvas em todo o Rio Grande do Sul a partir do final de semana. Após um período de estabilidade, o tempo começa a mudar com a chegada de uma frente fria, seguida por novos sistemas de instabilidade que devem provocar volumes significativos de precipitação no Estado.

A tendência para os dias 17 e 18 de junho indica o avanço das chuvas para todas as regiões gaúchas, com risco de temporais em diversas localidades.

As informações são do Boletim Integrado Agrometeorológico nº 24/2025, elaborado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sábado (14/6): A partir da madrugada, avanço de uma frente fria. Chuvas de intensidade moderada em várias regiões, com possibilidade de descargas elétricas.

- Domingo (15/6): Precipitações ainda pela manhã, mas com menor intensidade. À tarde, a frente fria se desloca para o oceano. Temperaturas apresentam leve declínio.

- Segunda-feira (16/6): As condições de estabilidade do dia anterior devem persistir, com temperaturas frias, seguidas de aquecimento ao longo do dia em todo o Estado.

- Terça-feira (17/6) e quarta-feira (18/6): As chuvas avançam para todas as regiões do Estado. Risco de temporais em diversas localidades.

O prognóstico para os próximos seis dias indica chuvas significativas em grande parte do Rio Grande do Sul. Os volumes de precipitação deverão variar entre 50 e 100 milímetros (mm) nas regiões da Campanha, Fronteira Oeste, Missões, áreas centrais, Norte, Serra e Região Metropolitana. Em algumas partes das Missões, Centro-Norte, Serra e Litoral Norte, os acumulados podem ultrapassar os 100mm. Já para o Leste da Campanha, as áreas da Serra do Sudeste e Costa Doce, os volumes esperados serão inferiores, variando entre 10mm e 50mm. No extremo Sul do Estado, esses volumes podem superar os 50mm.

