Nenhum morador da Região Celeiro é sorteado na extração estadual da NFG em maio

Pelo segundo mês consecutivo, nenhum consumidor da Região Celeiro consta na lista de ganhadores da extração estadual da Nota Fiscal Gaúcha (NFG). O sorteio referente a maio de 2025 foi realizado na quinta-feira (29/5).

O prêmio principal de R$ 50 mil foi para um contribuinte da Serra. A 152ª edição do sorteio distribuiu, ao todo, R$ 200 mil em premiações para cidadãos que pediram CPF na nota em suas compras realizadas no mês de abril.

Para o sorteio de maio, foram gerados cerca de 76 milhões de bilhetes eletrônicos.

