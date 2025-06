Setor internacional de afiliados cresce e gera oportunidades

O marketing de afiliados tem se tornado uma das estratégias mais eficazes para empresas que buscam ampliar suas vendas e sua presença digital. Dados da Business Research Insights apontam que a indústria global de marketing de afiliados já ultrapassa os US$ 15 bilhões em valor de mercado, podendo atingir US$ 54 bilhões até 2032.



Além disso, a taxa de crescimento anual da receita do setor gira em torno de 15%, impulsionada por investimentos crescentes e pela profissionalização do modelo. De acordo com o especialista em mercado de afiliados, Thiago Boeira, esse cenário reflete a expansão do digital e a necessidade das empresas de se adaptarem às novas formas de consumo.



“O mundo está cada vez mais conectado, e quem ainda não trabalha com o digital está perdendo tempo e dinheiro ao não entrar em um dos mercados mais promissores das últimas décadas”, afirma.



O especialista explica que o modelo de afiliados opera de maneira altamente profissional em países como Estados Unidos, Canadá, Austrália e na Europa. Diferente do Brasil, onde as plataformas costumam oferecer suporte apenas aos donos dos produtos, ele afirma que no mercado internacional é comum que afiliados tenham acesso a gerentes de promoção, que auxiliam na escolha das melhores ofertas e estratégias de venda.



“Outro diferencial é o uso intensivo de tráfego pago, como anúncios online, para impulsionar as vendas. Por isso, afiliados internacionais muitas vezes são vistos como empresas de mídia, dada sua importância no ecossistema de vendas digital”, ressalta.



Oportunidade para brasileiros

Ao contrário do que muitos pensam, o mercado internacional de afiliados também pode ser uma oportunidade rentável para brasileiros. Atualmente, é possível encontrar diversas oportunidades para iniciar nesse segmento, especialmente devido à globalização das plataformas e à crescente acessibilidade de programas de afiliação em dólar.



O especialista explica que para ingressar nesse ramo, o primeiro passo é escolher uma plataforma de afiliados consolidada, que permita cadastros diretos e ofereça acesso a produtos de alta demanda no mercado global. “Dois sites que eu normalmente indico são o ClickBank e o Digistore24. No entanto, o interessado precisa definir um nicho de atuação que seja mais rentável”.



“Um segmento bastante promissor é o de nutracêuticos, por exemplo, que concentra produtos relacionados à saúde, emagrecimento, cuidados com a pele, visão e audição. Outro nicho de destaque é o de cursos digitais, que inclui treinamentos em áreas como carpintaria, automação empresarial, negócios online e ferramentas de CRM. Esses produtos costumam ter uma boa aceitação no mercado externo, já que oferecem soluções práticas e aplicáveis a diferentes perfis de público”, acrescenta.



No entanto, ele afirma que, para se candidatar, os afiliados brasileiros precisam adotar uma abordagem profissional, estudando métricas de desempenho, testando diferentes ofertas e investindo em tráfego pago para alcançar públicos segmentados. “Além disso, o networking com outros afiliados e especialistas pode ser uma estratégia importante para aprender boas práticas e identificar tendências do setor. Com planejamento, dedicação e uma visão estratégica, é possível explorar esse mercado global e criar fontes de renda sustentáveis operando internacionalmente”, avalia Boeira.



Modelos de remuneração

Diferente do que ocorre no Brasil, onde as comissões costumam ser menores e mais restritas a um percentual fixo sobre as vendas, o mercado internacional apresenta uma abordagem mais consolidada, permitindo que afiliados tenham maior previsibilidade de ganhos e operem com estratégias que maximizam a rentabilidade.



Boeira explica que, fora do país, a remuneração dos afiliados segue principalmente dois modelos: Revshare e CPA (Custo por Aquisição). No modelo Revshare, o afiliado recebe uma comissão variável sobre cada venda realizada, podendo variar entre 50% e 85% do valor do produto. “Esse tipo de comissionamento garante ganhos que podem oscilar entre US$ 40 e US$ 400 por venda, dependendo do produto e da estratégia adotada”.



“Já no modelo CPA, o afiliado recebe um valor fixo por conversão, geralmente entre US$ 100 e US$ 150. A principal vantagem do CPA é que, mesmo que o cliente solicite reembolso da compra, a comissão do afiliado não é afetada, garantindo maior previsibilidade financeira”, completa.



Tendências de mercado

Para o especialista, a maior tendência do marketing de afiliados internacional tem sido a globalização dos players. Segundo Boeira, atualmente é muito comum encontrar brasileiros, europeus, asiáticos e pessoas do mundo todo operando como afiliados nas plataformas americanas.



“Outra forte tendência é a maior abertura do próprio mercado de vendas em dólar para empresas estrangeiras, seja como afiliados ou produtores. Este movimento, que parece ir de forma contrária à atual política estadunidense, acaba gerando oferta e demanda usando a própria moeda americana, ou seja, é uma forma de fortalecer também as empresas americanas, o dólar e a economia dos países ligados às operações de compra e venda”, conclui.



Para saber mais, basta acessar: https://www.instagram.com/thiagoboeiras/