Caso Bernardo: Cumprimento da pena da madrasta passa a ser fiscalizado pela Comarca de Santo Ângelo

O cumprimento da pena de Graciele Ugulini – condenada pela morte do enteado Bernardo Boldrini, assassinado em abril de 2014 –, passa a ser fiscalizado pela Vara de Execuções Criminais (VEC) da Comarca de Santo Ângelo. A mudança ocorreu devido à transferência da presa para o Instituto Penal de Santo Ângelo.

Após a progressão para o regime semiaberto, a defesa pediu a transferência para estabelecimento prisional mais próximo da localidade onde ela residia. Em decisão publicada na segunda-feira (5/5), o juiz de Direito Márcio Roberto Müller, titular da VEC na Comarca, deu ciência à remessa do Processo de Execução Criminal (PEC) da presa. O PEC tramitava anteriormente no 1º Juizado da 2ª VEC de Porto Alegre. Graciele Ugulini está cumprindo a pena de 34 anos e sete meses de prisão.

