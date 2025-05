Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de maio de 2025

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 12ª sessão, 10ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foi apreciada a ordem do dia, sendo aprovados:

- Pedido de Informação nº 007/2025, do vereador Jonas Vieira. Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre o uso indevido e a quebra do motor de veículo da Secretaria de Saúde (ESF I) supostamente utilizado pela Secretaria de Agricultura.

- Pedido de Informação nº 009/2025, do vereador Luiz Flávio Rangel. Que sejam enviadas ao Poder

Legislativo, informações sobre o número de alunos da rede municipal por escola, e com seus respectivos turnos. Juntamente com o número de funcionários e professores de cada escola e sua carga horária.

- Proposição nº 028/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie a construção de um passeio com meio fio em frente à UBS do centro, e que o mesmo tenha faixa de segurança e estacionamento prioritário para cadeirantes.

- Proposição nº 029/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie a alteração do Código de Tributação do Município proporcionando isenção as entidades religiosas, quando necessitarem de maquinário ou serviços da Secretaria de Obras.

- Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 01/2025, do Executivo, que altera os artigos 25 e 26 e a alinha B do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal de Coronel Bicaco (nomeação da comissão).

- Projeto de Lei n° 040/2025, do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua para pagamento das despesas do mês de abril/2025, e dá outras providências.

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 6 de maio de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.