Dermatologia estética: quiet beauty valoriza naturalidade

A tendência quiet beauty, termo em inglês que em português significa "beleza silenciosa", é um conceito presente no campo da dermatologia estética que consiste em procedimentos que valorizam a beleza natural, a evidenciam de forma sutil, visam estimular a regeneração e aprimorar a qualidade da pele.

A influência da quiet beauty na dermatologia estética valoriza o uso estratégico de bioestimuladores de colágeno e tecnologias energéticas que oferecem resultados graduais de forma duradoura, ao invés de efeitos artificiais e transformações radicais.

Para a Dra. Haline Meneses, médica dermatologista, o verdadeiro desafio da estética moderna é equilibrar proporções e devolver frescor ao rosto sem descaracterizar o paciente, e a "quiet beauty" representa uma estética discreta, refinada e atemporal.

“A proposta não é criar um novo rosto, mas sim cuidar, prevenir e aprimorar com sutileza. Realçar o que cada pessoa tem de mais bonito, respeitando seus traços, sua expressão e sua identidade”, pontua Dra. Haline Meneses.

A médica dermatologista descreve a tendência como uma mudança de paradigma no contexto da dermatologia estética. "É uma abordagem com foco em estímulo de colágeno, ao invés do uso excessivo de preenchedores, respeitando a individualidade e promovendo resultados que priorizam a saúde e a qualidade da pele”.

Segundo a Dra. Haline Meneses, o segmento vive uma virada de chave, e pacientes valorizam cada vez mais resultados que respeitem sua individualidade, fugindo do padrão exagerado que marcou a era das harmonizações faciais.

“Os pacientes estão mais conscientes e exigentes quanto à naturalidade dos resultados. Eles buscam intervenções que valorizem sua beleza real, sem exageros ou transformações artificiais e a tendência valoriza resultados sutis, que realçam a beleza sem denunciar o procedimento”, relata a médica.

De acordo com a especialista, o conceito de harmonização homogeneíza os traços e tira a autenticidade de cada rosto, enquanto o Embelezamento Facial, ou Fresh Beauty, são abordagens centradas em realçar a beleza natural, com sutileza e sofisticação.

Para a dermatologista, a abordagem Quiety Beauty devolve frescor ao rosto, e não volume excessivo. “A naturalidade, nesse contexto, não significa fazer menos, significa fazer com mais critério, mais técnica e, sobretudo, mais respeito à identidade de cada paciente”.

Tecnologias e abordagem personalizada

Meneses ressalta que as inovações na área estética estão acompanhando a demanda por resultados naturais. “Os novos produtos e tecnologias estão cada vez mais focados em estimular os mecanismos naturais da pele, promovendo melhora na textura, no viço e na firmeza de forma progressiva e harmoniosa. O futuro da estética está em realçar, não transformar”.

Tecnologias, como o Ultraformer, equipamento estético que utiliza a tecnologia de ultrassom micro e macrofocado, e os sistemas de lasers Fotona, usados para diversos tratamentos faciais e corporais, são alternativas não invasivas para o tratamento de flacidez, melhora do contorno corporal e facial e redução de gordura localizada.

“O uso dessas novas tecnologias, associado aos bioestimuladores de colágeno e uma técnica personalizada para cada paciente, melhora a qualidade da pele, flacidez, dobras nasolabiais e craquelado das pálpebras de uma forma bem natural, enquanto os preenchimentos são utilizados somente para refinamento do tratamento e aplicado, em menor quantidade, em pontos estratégicos, com resultados superiores”, conta a dermatologista.

Segundo a médica especialista em estética, o papel do dermatologista mudou diante da tendência mais personalizada. “Cada paciente tem uma dor, uma queixa, um tipo de pele, um formato de rosto, o tratamento não será o mesmo. Isso exige uma abordagem personalizada, respeitando os gostos e as individualidades de cada pessoa”.

