Cirurgia plástica ocular vai além da estética

Saúde Há 11 segundos Estado e Prefeitura de Carazinho alinham ações para combater a chikungunya O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), está mobilizado para auxiliar o município de Carazinho no enfrentamento da chikungunya,...

Saúde Há 30 minutos Gabriel Souza anuncia repasse de R$ 20 milhões para reforçar atendimentos no inverno em todos os municípios gaúchos Para fortalecer e ampliar as ações de assistência à saúde durante o inverno, o governo do Estado vai transferir R$ 20,8 milhões a todos os municípi...