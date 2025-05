Nenhum morador da Região Celeiro é sorteado na extração estadual da NFG de abril

O sorteio mensal de abril do programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) aconteceu na sexta-feira (2/5). O prêmio principal de R$ 50 mil saiu para um morador da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Nenhum consumidor da Região Celeiro aparece na relação estadual de ganhadores. Em março, apenas uma moradora de Tenente Portela foi sorteada na extração estadual.

Programa NFG:

Coordenado pela Receita Estadual, o programa Nota Fiscal Gaúcha incentiva os cidadãos a solicitarem a inclusão do CPF no momento da emissão do documento fiscal como forma de conscientizá-los sobre a importância social dos impostos.

A NFG conta com mais de quatro milhões de pessoas cadastradas, ou seja, cerca de 43% da população do RS faz parte do programa estadual. Todas elas, ao pedirem CPF na nota fiscal, passam a usufruir de uma série de vantagens, como sorteios com premiações em dinheiro, desconto no IPVA, além da possibilidade de auxiliar entidades sociais e contribuir no combate à informalidade e à sonegação.

