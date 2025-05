Previsão é de chuva no Estado para os próximos dias

No domingo (4/5), o tempo será firme e seco, com aumento nas temperaturas devido à atuação dos jatos de baixos níveis (Foto: Diones Roberto Becker)

A previsão para os próximos dias indica a ocorrência de chuvas no Rio Grande do Sul, com volumes que podem ultrapassar os 50 milímetros (mm) em algumas localidades. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 18/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

- Sexta-feira (2/5) e sábado (3/5): a previsão é de chuvas isoladas de curta duração, especialmente na Fronteira Oeste, nas Missões, na Serra e no Litoral Norte. Durante o período, as temperaturas poderão apresentar leve elevação, com a característica amplitude térmica diária.

- Domingo (4/5): tempo firme e seco, com aumento nas temperaturas devido à atuação dos jatos de baixos níveis, que transportam calor e umidade do Norte do país em direção ao Sul.

- Segunda-feira (5/5): o tempo deve seguir firme e seco, clima parecido ao de domingo.

- Terça-feira (6/5) e quarta-feira (7/5): aliado a uma baixa pressão no oceano e às condições favoráveis em altos níveis atmosféricos, poderá resultar em chuvas volumosas. Inicialmente, as precipitações devem ocorrer nas áreas do Oeste do Estado, com a previsão de se estender para as demais regiões do Rio Grande do Sul.

O prognóstico para os próximos seis dias indica a possibilidade de chuvas concentradas principalmente entre o Centro e o Norte do Estado, com volumes que podem ultrapassar os 50mm em algumas localidades. Já nas regiões da metade Sul e Nordeste, os acumulados previstos são significativamente menores, variando entre 1 e 20mm ao longo do período.

