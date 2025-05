Edil comemora abertura de licitação que ajudará equipes e escolinhas de futebol de Coronel Bicaco

Em meados do mês de março, o vereador João Marques Brasil (PDT) sugeriu, através de proposição, que o Poder Executivo realizasse licitação para contratação de empresa de ônibus. O propósito é disponibilizar transporte gratuito para sepultamentos, escolinhas de futebol de campo e de futsal, e para equipes que representam o Município em campeonatos regionais.

Na sessão ordinária da segunda-feira (28/4), no seu espaço do grande expediente, o presidente do Poder Legislativo comemorou a abertura do pregão eletrônico visando a contratação de empresa especializada para prestação do serviço de transporte municipal e intermunicipal de passageiros, conforme demanda das secretarias municipais.

— Espero que tenha interessados e que se resolva essa demanda. Fica aqui meu agradecimento ao prefeito e às pessoas responsáveis pelo pregão eletrônico — ressaltou.

