Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 9ª sessão ordinária, realizada no dia 28 de abril de 2025

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 11ª sessão, 9ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foi apreciada a ordem do dia, sendo aprovados:

- Pedido de Informação nº 006/2025, do vereador Jonas Vieira. Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre a viabilidade e interesse do poder público em atender as proposições n° 03 de 26 de fevereiro de 2025; n° 06 de 10 de março de 2025; n° 10 de 10 de março de 2025; n° 16 de 24 de março de 2025 e n° 24 de 15 de abril de 2025.

- Proposição n° 027/2025, do vereador Felipe Kronbauer. Que o Poder Executivo providencie a pavimentação e a manutenção de diversos trechos da estrada da Paineira, tendo em vista as condições precárias da via, que tem prejudicado significativamente o tráfego, especialmente do transporte escolar.

- Projeto de Lei nº 037/2025, do Poder Executivo. Autoriza o Município a abrir Crédito Especial por Redução de Dotações Orçamentárias.

- Projeto de Lei nº 038/2025, do Poder Executivo. Autoriza o Município a abrir Crédito Especial por Redução de Dotações Orçamentárias.

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 28 de abril de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.