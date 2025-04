Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 8ª sessão ordinária, realizada no dia 22 de abril de 2025

Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a décima sessão, oitava ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foi apreciada a ordem do dia, sendo aprovados:

- Proposição n° 025/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie encascalhamento na localidade dos Galpões, no acesso que liga a BR-468 ao posto de saúde da localidade.

- Proposição n° 026/2025, do vereador Claudiomiro Albuquerque. Que o Poder Executivo providencie encascalhamento na localidade do Sítio Olivério próximo ao domicílio do senhor Teilor Romário.

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 23 de abril de 2025.

Anderson M. Poleze - Diretor Geral

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.