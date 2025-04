Colheita da soja se aproxima do fim na regional da Emater-Ascar de Ijuí

A colheita da soja aumentou para 95% na área de abrangência do escritório regional da Emater-Ascar de Ijuí – que engloba também os 21 municípios da Região Celeiro. O dado consta no Informativo Conjuntural publicado na quinta-feira (24/4).

Conforme avançou o trabalho de retirada dos grãos das lavouras, houve melhora na produtividade. Atualmente, a média registrada é de 2.124 quilos por hectare.

Nas áreas ceifadas até o momento, a maioria dos sojicultores optaram por cultivares de ciclo tardio no final do período recomendado pelo zoneamento agrícola.

Segundo o Informativo Conjuntural, as lavouras semeadas após a colheita de milho grão ou silagem encontram-se, majoritariamente, em final de enchimento de grãos e início de maturação fisiológica. A aplicação pós-colheita de corretivos para acidez do solo segue em ritmo lento, limitando-se a áreas específicas. Também foram realizados trabalhos pontuais de descompactação do solo, com uso de subsoladores, visando à melhoria da estrutura física e à preparação antecipada para a implantação das culturas de inverno.

