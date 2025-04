Estiagem: Estado homologou nove decretos de emergência de municípios da Região Celeiro

Desde o início do ano, 20 dos 21 municípios da Região Celeiro declararam emergência em virtude dos impactos decorrentes da estiagem. O primeiro decreto foi publicado pela prefeitura de Esperança do Sul, em 20 de janeiro.

Até a sexta-feira (25/4), o Governo do Estado havia homologado os decretos de emergência de Esperança do Sul, Inhacorá, São Valério do Sul, Miraguaí, Braga, Barra do Guarita, Coronel Bicaco, Derrubadas e Campo Novo.

As prefeituras de Humaitá, São Martinho, Redentora, Três Passos, Tenente Portela, Santo Augusto, Bom Progresso, Chiapetta, Crissiumal, Tiradentes do Sul e Sede Nova aguardam a análise dos dados referentes aos prejuízos causados pela falta de chuvas.

Seis municípios já obtiveram reconhecimento da União: Esperança do Sul, Inhacorá, São Valério do Sul, Miraguaí, Braga e Barra do Guarita.

No âmbito da Região Celeiro, a redução nas precipitações ocasionou significativas perdas na produção de grãos e na bacia leiteira. Resultou também na diminuição das reservas hídricas, o que debilitou o abastecimento de água às famílias em determinadas áreas. Essas adversidades afetaram setores econômicos, ambientais e sociais dos municípios.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.