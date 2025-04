Madrasta do menino Bernardo deverá cumprir pena em regime semiaberto em Santo Ângelo

Madrasta do menino Bernardo Boldrini está presa no regime fechado em Porto Alegre (Foto: Jefferson Botega | Agência RBS)

A Justiça concordou que Graciele Ugulini, 47 anos, cumpra pena em regime semiaberto em Santo Ângelo. A madrasta do menino Bernardo Boldrini, assassinado aos 11 anos, em 2014, está presa no regime fechado em Porto Alegre. Ela foi condenada a 34 anos e sete meses de prisão pela morte do garoto.

Na semana passada, o juiz Geraldo Anastácio Brandeburski Júnior, do 1º Juizado da 2ª Vara de Execuções Criminais (VEC) da Comarca de Porto Alegre, autorizou Graciele Ugulini a passar do regime fechado para o semiaberto. Segundo o magistrado, a presa atingiu requisitos para progressão de regime, conforme previsto na Lei de Execução Penal. Também foram identificados elementos para o semiaberto como exercício de atividades laborativas e educacionais.

Na sexta-feira (25/4), o juiz publicou novo despacho, concordando que a presa seja encaminhada para Santo Ângelo. Atualmente, a madrasta de Bernardo Boldrini está presa no Presídio Feminino Madre Pelletier, na Capital. Segundo o Judiciário, a Justiça de Santo Ângelo ainda precisa concordar com a transferência, para que seja efetivada.

Após a decisão sobre a progressão de regime, ela foi consultada e informou que gostaria de seguir cumprindo a pena em sua região de origem. Graciele Ugulini possui familiares em Santo Ângelo. Uma das casas prisionais do Município, com regime semiaberto, é o Instituto Penal de Santo Ângelo.

