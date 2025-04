Ministra Sônia Guajajara confirma presença na Terra Indígena Guarita em celebração no dia 26 de abril

Pontes Há 28 minutos Governo do RS vai assinar contrato para anteprojetos de três pontes na fronteira Brasil-Argentina Assinatura com a Caixa Econômica Federal está marcada para segunda (28), no Piratini. Iniciativa se dispõe a pagar os anteprojetos das pontes entre Porto Mauá e Alba Posse, Tiradentes do Sul e El Soberbio e Itaqui e Alvear