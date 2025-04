Frente fria provoca estragos na área rural em Santa Catarina: veja como acessar os programas emergenciais

Foto: Filipe Souza Oliveira / Epagri

O avanço de uma frente fria provocou uma série de intempéries em Santa Catarina no último fim de semana, com registros de granizo, rajadas de vento intensas e altos volumes de chuva em diferentes regiões, ocasionando prejuízos na agricultura e infraestrutura na área rural. Os danos estão sendo levantados pela equipe técnica da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri). Os produtores que registraram perdas em estruturas, máquinas ou equipamentos podem acessar os programas emergenciais: Reconstrói SC e Pronampe Agro SC Emergencial, voltados à recuperação de estruturas produtivas de famílias rurais, pesqueiras e aquícolas.

Na noite de sexta-feira, 18, a passagem da frente fria pelo Rio Grande do Sul favoreceu a formação de temporais em municípios do Planalto Sul Catarinense. Em Anita Garibaldi, houve registro de fortes rajadas de vento e queda de granizo. Na manhã de sábado, a chuva de granizo em São Joaquim causou prejuízos significativos na produção de maçã fuji, que está em fase de colheita.

Segundo o gerente regional da Epagri no município, Marlon Couto, cerca de 30% dos frutos foram atingidos. “Alguns pomares sofreram com granizo de forte a severo. Houve danos em frutas, ramos e folhas, além de prejuízos nos sistemas de proteção antigranizo. Estamos trabalhando no levantamento completo dos prejuízos”, afirmou.

Também na manhã de sábado, 19, a frente fria avançou pelo estado e causou estragos em Chapecó, no Oeste. Segundo a Defesa Civil, com base nas imagens do radar meteorológico local, os ventos chegaram a atingir entre 80 e 90 km/h em parte do município. O fenômeno foi classificado como uma microexplosão atmosférica – evento caracterizado por ventos intensos que descem da base de uma nuvem de tempestade e se espalham rapidamente ao tocar o solo.

À tarde, com o deslocamento da frente fria para o Leste e Norte do estado, Joinville registrou 74 mm de chuva em apenas duas horas, segundo dados da estação meteorológica da Epagri, além de novos episódios de granizo.

Foto: Reprodução/Secom SC

Programas emergenciais

O Programa Reconstrói SC é voltado ao financiamento para a recuperação de estruturas, máquinas ou equipamentos, destruídos ou danificados por evento climático extremo. Atende às propriedades que se enquadram no Pronaf, com limite de até R$ 20 mil por família e prazo de pagamento de até 5 anos, com 50% de desconto para pagamento das parcelas em dia, sem juros.

O Pronampe Agro SC Emergencial apoia a recuperação de sistemas produtivos, incluindo benfeitorias, embarcações, máquinas e equipamentos danificados. O programa oferece subvenção dos juros de até 3% ao ano de operação de crédito contratada pelos agricultores, com prazo de até oito anos. Atende os produtores que se enquadram no Pronaf e Pronamp, com enquadramento de até R$ 100 mil por família.

Os agricultores que tiveram as propriedades afetadas podem procurar os escritórios da Epagri para receber orientações e acessar os programas de apoio aos processos produtivos. “Nossa prioridade é garantir que os produtores tenham o apoio necessário para se reerguer. Por isso, estamos orientando sobre o acesso aos programas emergenciais e trabalhando na implementação do Programa Safra Garantida SC, que vai assegurar mais estabilidade de renda aos pequenos produtores frente aos desafios climáticos”, destaca o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

Safra Garantida

Para potencializar a produção catarinense e garantir renda ao pequeno produtor que sofre com as intercorrências climáticas, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR), implementou o Programa Safra Garantida SC – Garantindo a renda do agricultor Catarinense.

O programa inédito traz um novo fôlego aos agricultores que acessam o Pronaf Custeio Agrícola e aderem ao Proagro Mais – seguro compulsório do governo federal que protege a safra em casos de perda. O Safra Garantida oferece um subsídio de até R$ 1.500,00 aos agricultores familiares com renda bruta anual de até R$ 100 mil, para custear a taxa de adesão ao Proagro Mais. O programa está em fase de regulamentação com bancos e cooperativas que operam o Pronaf.

