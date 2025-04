Colheita da soja atinge 84% na área de abrangência da Emater-Ascar de Ijuí

Com variação nos rendimentos devido à localização das lavouras, ciclo das cultivares e época do plantio, a colheita da soja chegou a 84% na área compreendida pelo escritório regional da Emater-Ascar de Ijuí.

Conforme o Informativo Conjuntural da instituição, nos dias 10 e 11 deste mês houve maior incidência solar, o que deixou a umidade do solo e dos grãos no patamar ideal. Entretanto, a colheita avança de maneira lenta em razão da diminuição do ritmo de maturação da cultura.

Somados, os municípios abrangidos pelo escritório regional da Emater-Ascar de Ijuí representam 14,7% do total cultivado com soja na safra 2024/25 no Rio Grande do Sul.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.