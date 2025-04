Colheita do arroz atinge 79,19% da área semeada no Estado

O Rio Grande do Sul contabiliza 79,19% da área semeada de arroz já colhida. Ao todo, 768.873 hectares foram colhidos no Estado, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (17) pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

A Planície Costeira Externa está com 95,02% da área semeada colhida, seguida pela Fronteira Oeste com 90,87%, Planície Costeira Interna com 82,87%, Campanha com 71,90%, Zona Sul com 66,35% e Região Central com 60,31%.

O gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, Luiz Fernando Siqueira, afirma que a colheita está avançando lentamente em razão dos dias serem menores. Mas devido às previsões de clima favorável para os próximos dias, a colheita deverá avançar, favorecendo o encerramento da colheita na Planície Costeira Externa e Fronteira Externa.

Os dados sobre a colheita do arroz são coletados e divulgados semanalmente pelo Irga, por meio da plataforma Safra, que oferece informações precisas e detalhadas sobre o andamento da semeadura e da colheita. A plataforma é alimentada pelos 37 escritórios do Irga distribuídos em todas as regiões arrozeiras do Estado.