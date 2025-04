BM prende dois homens por furto em Tenente Portela

Na tarde de terça-feira (16), a Brigada Militar de Tenente Portela efetuou a prisão preventiva de dois homens, ambos com 26 anos de idade. As ações ocorreram nos bairros Isabel e Paludo, após mandados expedidos pelo Poder Judiciário.

Segundo a Brigada Militar, os presos são investigados por envolvimento em crimes de furto registrados no município. As ordens de prisão preventiva foram emitidas com base nos processos em andamento contra os suspeitos.

As prisões foram realizadas de forma simultânea, garantindo a eficácia da operação. Os detidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, posteriormente, ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

A ação reforça o trabalho integrado das forças de segurança no combate à criminalidade em Tenente Portela e região.