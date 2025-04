GTA Agora Pode Ser Emitida Pelo Celular no RS

Desde o início de abril, produtores rurais do Rio Grande do Sul podem emitir Guias de Trânsito Animal (GTAs) diretamente pelo celular, por meio do portal Produtor Online. O acesso é feito com login gov.br, de forma prática e segura, sem necessidade de ir até as Inspetorias de Defesa Agropecuária, exceto em casos com exigências sanitárias específicas.

A plataforma, lançada pela Secretaria da Agricultura (Seapi), permite a emissão de GTAs para bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, equinos, asininos, muares, suínos, abelhas e peixes. Representantes de pessoas jurídicas, responsáveis técnicos e médicos veterinários habilitados também podem utilizar o sistema.

A emissão é feita em sete etapas simples: selecionar propriedade, espécie, destino, quantidade de animais, dados gerais e confirmar a guia. Também é possível cancelar, estornar ou confirmar GTAs pelo sistema, mantendo o rebanho atualizado e evitando pendências com o Serviço Veterinário Oficial.

O novo portal é moderno, responsivo e personalizável, com alertas e atualizações voltadas ao perfil de cada produtor. Ele também dá acesso ao Simagro, sistema de monitoramento agroclimático.

Segundo Daniel Gallina, gerente de projetos da Agricultura Digital da Seapi, a ideia é tornar a rotina no campo mais eficiente: “O produtor pode cuidar dos seus animais e plantações sem precisar se deslocar, com tudo na palma da mão.”

Por ano, cerca de 1,6 milhão de GTAs são emitidas no RS — agora, com muito mais agilidade.