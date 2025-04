Recapeamento recente da ERS-330 totalizou quase 20 quilômetros

O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) divulgou que o recapeamento mais recente da ERS-330 totalizou 19,57 quilômetros. Os trabalhos ocorreram entre os meses de fevereiro e março.

A empresa contratada iniciou a colocação da nova capa asfáltica nas proximidades do setor indígena da Estiva, em Redentora, e seguiu até a localidade de Gamelinhas, em Tenente Portela. Na sequência, as obras continuaram no trajeto entre Tenente Portela e Derrubadas, numa extensão de oito quilômetros a partir do trevo situado no final da Avenida Santa Rosa. Cabe ressaltar que somente foram recuperadas as partes da rodovia avaliadas como críticas. Os trechos revitalizados receberam nova sinalização horizontal na pista.

— Com asfalto e sinalização renovados, oferecemos mais segurança e conforto à população, além de beneficiar a atividade econômica nas mais diversas modalidades, da agricultura à indústria — afirmou o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.