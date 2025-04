Sicredi alcança a marca de nove milhões de associados

O Sicredi, instituição financeira cooperativa presente em todo o país, acaba de atingir a marca de nove milhões de associados. Somente nos últimos 12 meses, mais de 1,5 milhão de pessoas se associaram ao Sicredi, mantendo um crescimento médio de cerca de seis mil novas associações por dia útil. Em pouco mais de cinco anos, a instituição dobrou o número de associados, ao passar de 4,4 milhões em 2019 para os atuais nove milhões. Em 2024, este número já havia sido superior a 8,5 milhões de associados.

— Chegar a nove milhões de associados reflete a confiança das pessoas no Sicredi e no cooperativismo de crédito. Nosso crescimento nos últimos anos tem sido sólido e sustentável, sempre priorizando um relacionamento próximo e transparente com nossos associados. Esse compromisso não só fortalece nossa atuação, mas também contribui com o impulsionamento da economia e gera resultados positivos para o desenvolvimento das comunidades onde atuamos — destaca Alexandre Barbosa, diretor executivo de Estratégia, Sustentabilidade, Administração e Finanças.

Expansão

Esse crescimento acompanha a estratégia do Sicredi de abrir agências físicas em todos os estados do país. Atualmente, a instituição tem mais de 2,8 mil agências, em mais de 2,1 mil municípios, sendo o único agente financeiro com presença física em mais de 200 cidades. O Sicredi abriu mais de 1.500 agências em dez anos, o que equivale a um crescimento de aproximadamente 110% desde 2014.

A previsão é de que sejam inauguradas mais de 230 no decorrer de 2025 que, somando com 2024, resultam em mais de 400 agências em dois anos. Desse total, cerca de 40 agências serão em estados do Norte e Nordeste, com destaque para o Pará, Maranhão, Pernambuco, Sergipe e Bahia, regiões onde o Sicredi ainda aumentará sua penetração.

Em mais de 200 municípios de todo o Brasil, o Sicredi é a única instituição financeira disponível para aquelas populações.

— Nós acreditamos que a abertura de agências está em linha com o interesse dos associados, que demandam um relacionamento próximo, sem deixarmos de lado os canais digitais, que se tornam uma alternativa para cada vez mais pessoas. Atender nossos associados nos canais de sua preferência, cultivando vínculos de longo prazo e confiança, é fundamental para dar todo suporte a esse público e para manter nosso ritmo sustentável de crescimento — afirma Alexandre Barbosa.

Cooperativismo de crédito

O modelo de cooperativismo de crédito está em plena ascensão, ampliando seu alcance globalmente. Segundo dados de 2023 do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU) são mais de 74,6 mil cooperativas de crédito ao redor do mundo, com cerca de 411 milhões de associados, que movimentam mais de US$ 3,7 trilhões em ativos.

No Brasil, o número de associados atingiu 17,3 milhões em 2023, em 768 cooperativas de crédito, totalizando mais de R$ 730 bilhões em ativos, de acordo com o último relatório do Banco Central a respeito do tema. Segundo o levantamento, 57% dos municípios brasileiros, no total de 3.177, já tinham pelo menos uma unidade de cooperativas de crédito ao final de 2023.

Ainda, uma pesquisa conduzida pela Organização das Cooperativas do Brasil (OCB) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) demonstra que a presença dessas instituições tem efeitos diretos no avanço econômico e social dos municípios. Os dados apontam que, nos municípios onde há cooperativas de crédito, o PIB per capita teve um incremento de 10% no PIB per capita, aumento de 15,1% no total de vagas de emprego e de 15,6% no número de estabelecimentos comerciais.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.