Governo inaugura obra na escola Rubén Darío, em Sapucaia do Sul, em parceria com a Gerdau e o Movimento União BR

O governo do Estado, em parceria com a Gerdau e o Movimento União BR, inaugurou, nesta segunda-feira (14/4), a obra de recuperação do Instituto de Educação Rubén Darío, em Sapucaia do Sul. O investimento foi de R$ 1,2 milhão, com recursos da empresa. A Secretaria de Obras Públicas (SOP) fiscalizou os trabalhos e a Secretaria da Educação (Seduc) formalizou a parceria por meio do Programa Escola Melhor Sociedade Melhor . A secretária-adjunta Zilá Breitenbach participou da cerimônia.

As melhorias na Rubén Darío fazem parte de uma mobilização em prol de escolas viabilizada pela Gerdau, junto do Movimento União BR, organização sem fins lucrativos especializada em emergências climáticas cuja atuação começou em decorrência da enchente de maio de 2024. Com o entendimento de que era preciso agir não apenas nas escolas atingidas pelas cheias daqueles dias, mas também nas que estavam expostas aos problemas decorrentes das intensas chuvas e vendavais, foram destinados recursos para reparar instituições vulneráveis, especialmente com recuperação de telhados.

Recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual é realizada pelo governo desde 2023 -Foto: Ariel Engster/Ascom SOP

A fiscalização foi feita pela 11ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Canoas. Os trabalhos fazem parte da recuperação da infraestrutura da rede escolar estadual que o governo realiza desde 2023, quando, no início da atual gestão, o governador Eduardo Leite colocou a educação como prioridade de seu segundo mandato.

Serviço

Investimento:R$ 1,2 milhão.

Obra:recuperação geral da cobertura da escola, recomposição da rede elétrica e pintura interna de salas de aula.

Endereço:avenida Castro Alves, 352, bairro Santa Catarina, em Sapucaia do Sul.