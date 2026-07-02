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Receita abre consulta a cashback do Imposto de Renda em 8 de julho

Lote especial pagará restituições automáticas no dia 15

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/07/2026 às 21h25
Receita abre consulta a cashback do Imposto de Renda em 8 de julho
© Joédson Alves/Agência Brasil

A Receita Federal abre no dia 8 de julho, às 9h, a consulta ao primeiro lote especial de restituição automática do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), iniciativa piloto chamada de cashback . O pagamento será realizado em 15 de julho, diretamente na conta vinculada à chave Pix do tipo CPF.

O programa é destinado a contribuintes que não eram obrigados a entregar a declaração do Imposto de Renda em 2025, mas tiveram imposto retido na fonte em 2024 e têm valores a restituir. A expectativa é beneficiar cerca de 4 milhões de pessoas, com a liberação de aproximadamente R$ 500 milhões.

Projeto piloto

A restituição automática utiliza dados já disponíveis na Receita Federal para gerar uma declaração simplificada e identificar créditos sem que o contribuinte precise apresentar a declaração. Segundo o órgão, a iniciativa busca reduzir a burocracia e evitar que cidadãos deixem de receber valores a que têm direito.

Quem tem direito

Podem receber a restituição os contribuintes que, cumulativamente:

  • não eram obrigados a declarar o IR em 2025;
  • não enviaram a declaração por iniciativa própria;
  • tiveram imposto retido na fonte em 2024;
  • possuem restituição de até R$ 1 mil;
  • têm CPF regular e chave Pix vinculada ao CPF.

Consulta e pagamento

A consulta poderá ser feita no portal e no aplicativo da Receita Federal . Na área "Meu Imposto de Renda", o contribuinte poderá conferir a declaração gerada automaticamente e, se necessário, incluir informações ou fazer ajustes.

O pagamento será realizado exclusivamente por meio de chave Pix do tipo CPF. A Receita orienta os contribuintes a utilizarem apenas os canais oficiais para consulta e acompanhamento.

Calendário próprio

O lote especial não faz parte do calendário regular de restituições do IRPF 2026 . Destinado apenas a contribuintes dispensados da declaração, ele será pago em parcela única no dia 15 de julho. O próximo lote regular de restituições está previsto para 31 de julho.

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