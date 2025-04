Total de veículos novos vendidos no primeiro trimestre é o maior desde 2008

A quantidade de vendas de veículos novos (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários) no primeiro trimestre de 2025 foi a maior desde 2008.

Foram vendidas 1,08 milhão de unidades nos três primeiros meses do ano – resultado 8% superior ao anotado no mesmo período de 2024. Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE).

No primeiro trimestre, foram comercializadas 517,7 mil unidades de automóveis e comerciais leves – alta de 7,1% em relação ao mesmo período de 2024. Este resultado só foi alcançado, no acumulado de 2024, no mês de abril.

— O bom desempenho mostra que a demanda segue aquecida. Apesar dos desafios no crédito, há um ritmo sustentado de crescimento — disse o presidente da FENABRAVE, Arcelio Junior.

