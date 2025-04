Nota Fiscal Gaúcha lança pesquisa para melhorar experiência do contribuinte com o programa e seu aplicativo

O programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) inicia, na segunda-feira (14/4), uma nova pesquisa com seus usuários. O objetivo é ouvir a população para melhorar a experiência com o programa e também no uso do aplicativo, tornando-o mais acessível, funcional e alinhado às expectativas dos cidadãos. A iniciativa marca mais uma etapa no compromisso do NFG com a inovação e a escuta ativa da sociedade.

A pesquisa será realizada por meio de um questionário online , que poderá ser respondido em menos de 10 minutos e as perguntas abordam a usabilidade do aplicativo, funcionalidades preferidas e oportunidades de melhoria. A pesquisa ficará disponível até o dia 3 de maio. Será possível acessar o formulário diretamente pelos perfis no Instagram da Secretaria da Fazenda e do Nota Fiscal Gaúcha , por meio do link disponível na bio de ambos os perfis. Além disso, usuários do aplicativo do NFG que atualizarem a plataforma a partir dessa segunda-feira encontrarão um botão de acesso direto à pesquisa no app.

O esforço para aprimorar a ferramenta segue o mesmo espírito participativo que guiou a recente reformulação das premiações do Receita da Sorte, a modalidade de premiações diárias do programa NFG. Em 2024, a escuta dos usuários foi fundamental para definir o novo modelo de prêmios diários da ação, que, desde janeiro deste ano, passou a oferecer valores de 400 prêmios de R$ 50 e um de R$ 500 todos os dias em sorteios instantâneos, aumentando o alcance e a atratividade do benefício.

“A participação dos usuários é essencial para a evolução do programa. Queremos que o aplicativo reflita a realidade de quem o utiliza todos os dias, com funcionalidades mais claras, acessíveis e eficientes. Assim como já fizemos com os prêmios do Receita da Sorte, estamos construindo esse novo momento do NFG ouvindo diretamente quem mais importa: o cidadão gaúcho”, afirmou o coordenador do programa estadual, Fernando Rodrigues do Santos.

Além do questionário, o programa também convida os interessados a participar de atividades presenciais, como testes moderados e grupos focais. Nesses encontros, os voluntários poderão experimentar versões em desenvolvimento do app e compartilhar suas impressões em tempo real. Quem desejar participar poderá manifestar seu interesse ao final do formulário.

Com mais de 4 milhões de cadastrados, o Nota Fiscal Gaúcha é um dos maiores programas de cidadania fiscal do Estado. A pesquisa é mais um passo para fortalecer essa relação com a sociedade e garantir uma experiência digital à altura do engajamento do povo gaúcho. A iniciativa conta com a parceria da Procergs, que atua junto à Secretaria da Fazenda, por meio da Receita Estadual, em todas as etapas do processo, desde o levantamento da percepção dos usuários até a aplicação efetiva das melhorias no aplicativo.

Veja as modalidades do NFG:

Sorteios mensais: ocorrem tradicionalmente após as últimas quartas-feiras de cada mês (com exceções em datas especiais) e distribuem prêmios de R$ 50 mil, R$ 5 mil e R$ 1 mil. No mês de dezembro, a premiação principal é de R$ 100 mil. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no período válido participam automaticamente.

Receita da Sorte:distribui diariamente prêmios instantâneos de R$ 500 e de R$ 50. No total, são R$ 20,5 mil por dia, divididos em 401 premiações. Em datas especiais, as premiações chegam a R$ 1 mil. Para concorrer, é preciso ter o aplicativo do NFG instalado e solicitar CPF na nota. No mesmo dia da compra, os contribuintes devem acessar a aba “Receita da Sorte” e clicar na nota fiscal ou fazer a leitura do QR Code do documento. O resultado sai na hora.

Receita Certa:distribui valores sempre que há aumento real na arrecadação do ICMS do varejo. As apurações são trimestrais, feitas nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Todos os inscritos no NFG que incluem o CPF na nota no respectivo período participam automaticamente.

Bom Cidadão:é um desconto no valor do IPVA, que varia de acordo com o número de notas fiscais com CPF. Quem acumula 150 notas ou mais alcança redução de 5%. O desconto é de 3% para quem tem entre 100 e 149 documentos e de 1% para quem acumula de 51 a 99 notas.

Repasse a entidades:na hora do cadastro, os cidadãos podem escolher pelo menos uma entidade da sua região que atue nas áreas de assistência social, educação, saúde e proteção animal. As instituições indicadas podem receber repasses em dinheiro. É possível indicar até cinco entidades, sendo que uma delas deve pertencer a um Conselho Regional de Desenvolvimento diferente dos demais.

