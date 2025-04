Próximos dias serão de chuvas e temperaturas amenas no RS

A previsão para os próximos dias indica a ocorrência de chuvas irregulares, tanto em distribuição quanto em volume no Rio Grande do Sul, acompanhadas por temperaturas amenas. É o que aponta o Boletim Integrado Agrometeorológico nº 15/2025, da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (SEAPI), em parceria com a Emater-Ascar e o Instituto Rio-Grandense do Arroz (IRGA).

Nesta sexta-feira (11/4), uma área de alta pressão migratória posicionada sobre o oceano, a Leste do Estado, continuará enviando umidade para o continente, favorecendo a formação de nuvens e provocando chuvas no litoral, com possibilidade de volumes moderados.

No sábado (12/4), uma frente fria deverá avançar pelo RS que resultará no desenvolvimento de áreas de chuva localizadas, especialmente em regiões do Norte e do Sul do Estado. Já no domingo (13/4), ainda poderão ocorrer precipitações em todo o RS em quase todas as regiões.

A previsão aponta para que, na segunda-feira (14/4), a frente fria esteja em deslocamento para o oceano, provocando nebulosidade e chuvas isoladas no litoral do Estado. Nas demais áreas, o tempo permanecerá firme. No entanto, a partir da terça-feira (15/4), instabilidades provenientes do Noroeste do Estado começarão a avançar, trazendo chuvas para as regiões entre o Noroeste e o Centro. As instabilidades devem se expandir gradualmente, atingindo as demais áreas do Rio Grande do Sul ao longo da terça e quarta-feira (16/4).

O prognóstico para os próximos sete dias indica uma diminuição nos volumes de chuva em relação à semana anterior na maior parte do Rio Grande do Sul. Apesar disso, ainda há possibilidade de precipitações significativas em áreas do Norte, Noroeste e Centro do RS, além da faixa litorânea do Estado. Nessas regiões, os acumulados podem variar entre 30 e 100 milímetros (mm). Nas demais áreas, os volumes previstos serão mais baixos, com totais que não devem ultrapassar os 30mm ao longo da próxima semana.

