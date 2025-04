Governador garante redução de tarifa de pedágio e reforça benefícios de concessões rodoviárias para prefeitos e lideranças

O governador Eduardo Leite se reuniu, nesta sexta-feira (12/4), com prefeitos das cidades abrangidas pelo Bloco 2 de concessões rodoviárias, além de lideranças empresariais e representantes de entidades regionais, para detalhar os avanços do projeto e anunciar a redução na tarifa-base do pedágio. No encontro, Leite apresentou os investimentos previstos e os impactos econômicos positivos para a região.

“Estamos trabalhando para garantir um modelo que seja justo tanto para os usuários quanto para a viabilidade do projeto. Posso assegurar que haverá uma redução na tarifa-base do quilômetro rodado, embora o valor final ainda esteja em avaliação pela equipe técnica”, afirmou Leite, acrescentando que a decisão definitiva será anunciada na primeira quinzena de maio.

O Bloco 2 de concessões abrange 415 quilômetros de rodovias e prevê investimentos de R$ 6,7 bilhões, sendo R$ 4,5 bilhões nos primeiros dez anos do contrato. O sistema de pórticos de cobrança automática (free flow) substituirá as praças de pedágio tradicionais. Serão 24 pórticos distribuídos ao longo das rodovias, permitindo uma cobrança proporcional ao trecho efetivamente percorrido pelo usuário.

A tarifa-base do pedágio, que na proposta inicial estava fixada em até 23 centavos por quilômetro, será reduzida, após análise das contribuições recebidas durante o processo de consulta pública realizado entre janeiro e março. O governo também confirmou o aporte de R$ 1,3 bilhão via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para obras de resiliência climática, como a elevação de pontes e a melhoria da drenagem em áreas sujeitas a inundações.

Leite disse que o Estado busca garantir um modelo justo tanto para os usuários quanto para a viabilidade do projeto -Foto: Vitor Rosa/Secom

Também representaram o governo na audiência o vice-governador Gabriel Souza, o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e os secretários Pedro Capeluppi (Reconstrução Gaúcha), Juvir Costella (Logística e Transportes), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico), Caio Tomazeli (Comunicação) e Paula Mascarenhas (Relações Institucionais), além do líder do governo na Assembleia Legislativa, Frederico Antunes.

Sobre o Bloco 2 de concessões

O Bloco 2 de concessões rodoviárias faz parte do programa de Parcerias e Infraestruturas Resilientes do Plano Rio Grande, que busca ampliar os investimentos em infraestrutura no Estado. O projeto beneficiará diretamente 17,5% da população gaúcha e prevê:

244 km de duplicações

103 km de terceiras faixas

323 km de acostamentos

73 km de vias marginais

43 passarelas para pedestres

159 novos dispositivos (rotatórias, retornos e passagens)

16 pontes com cota elevada

Sistema avançado de drenagem em áreas de risco

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Amostra, em abril de 2025, mostrou que 73,5% dos entrevistados preferem a concessão das rodovias com pedágio a manter as estradas nas condições atuais, e 83% acreditam que as obras devem ser realizadas o quanto antes.