Três de Maio: Júri condena réu a 30 anos de prisão por morte da nora

Após dois dias de julgamento, o Tribunal do Júri da Comarca de Três de Maio condenou o réu Fábio José Ranov Loro à pena de 30 anos, um mês e 15 dias de prisão em regime fechado pela morte da nora. A vítima tinha 15 anos de idade. O homem foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado pelo feminicídio e ocultação de cadáver. Já o outro réu foi absolvido das acusações. A sessão ocorreu na segunda e terça-feira desta semana, e foi presidida pela juíza de Direito, Jaquelline Santos Silva, titular da 1ª Vara Judicial da Comarca.

Durante o julgamento, foram ouvidas cinco testemunhas de acusação e cinco de defesa. O Conselho de Sentença, formado por quatro homens e três mulheres, acolheu parcialmente a acusação apresentada pelo Ministério Público. O homicídio também foi qualificado por motivo fútil, asfixia e meio que dificultou a defesa da vítima.

O crime

Conforme denúncia do Ministério Público, entre os dias 12 e 15 de abril de 2022, Fábio José Ranov Loro e outro homem, agindo em conjunto, tiraram a vida de uma adolescente de 15 anos. A acusação relatou que o crime ocorreu na residência da vítima, na localidade de Linha Santo Antônio, em Nova Candelária.

Fábio Loro – motivado pela não aceitação do relacionamento amoroso da adolescente com o filho dele –, surpreendeu a jovem em sua casa, dominou-a, amarrando suas mãos e pés, e a matou por estrangulamento com o uso de uma corda. Ainda, segundo a denúncia, após o homicídio, o corpo da vítima foi ocultado. O cadáver teria sido colocado em dois sacos plásticos, amarrados entre si e com pedras em seu interior. Após, teria sido lançado nas águas do Rio Buricá, também no interior de Nova Candelária. O corpo foi localizado no dia 15 de abril de 2022, e os acusados foram presos preventivamente dias depois.

