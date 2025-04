Governo de Santa Catarina e Celesc anunciam investimento de R$ 1,7 bilhão em novo programa de modernização energética com apoio do BID

Fotos: Divulgação/Celesc

O Governo de Santa Catarina, por meio da Celesc, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) formalizaram nesta sexta-feira, 11, na sede da Administração Central da Companhia, em Florianópolis, o lançamento do “Programa de Modernização Energética para Resiliência Climática e Sustentabilidade em Santa Catarina”.

A iniciativa prevê investimentos de mais de US$ 305 milhões — o equivalente a R$ 1,756 bilhão na cotação atual. Desse total, US$ 243 milhões serão financiados pelo BID e US$ 62,6 milhões correspondem à contrapartida da Celesc.

Internamente denominado como BID 2, o programa tem início previsto para 2026 e será executado ao longo de cinco anos. A aprovação do financiamento assegura à Celesc as condições para cumprir seu Plano de Investimentos de R$ 4,5 bilhões, além de garantir lastro financeiro para obras, incorporação de inovações e fortalecimento institucional. O projeto foi aprovado em 27 de março pela Comissão de Financiamento Externo (Cofiex), vinculada ao Ministério do Planejamento e Orçamento.

Para o governador Jorginho Mello, a formalização do novo programa representa um avanço decisivo em direção a um futuro energético mais sustentável. “Esse programa garante a continuidade do nosso plano de investimentos de R$ 4,5 bilhões até 2026 e, acima de tudo, fortalece a Celesc como uma empresa pública eficiente, transparente e estratégica para o crescimento de Santa Catarina. O sucesso do BID 1, com resultados concretos, nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”.

O presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, também destacou a relevância da conquista. “Esse novo financiamento internacional é um marco para a Celesc e para o setor elétrico catarinense. Ele garante solidez ao nosso plano de investimentos, amplia a capacidade da nossa rede e fortalece nosso papel como agente de desenvolvimento econômico e social em Santa Catarina. Essa nova parceria terá um papel fundamental no enfrentamento dos eventos climáticos”, disse.

O diretor de Finanças e Relações com Investidores da Celesc, Júlio César Pungan, ressaltou o alto nível técnico do projeto apresentado. “A carta-consulta apresentada pela Celesc foi extremamente elogiada pela Comissão de Financiamento Externo. Isso demonstra o comprometimento de todas as áreas envolvidas no processo. Essa conquista amplia nossa capacidade de execução e traz recursos fundamentais para transformar a infraestrutura elétrica de Santa Catarina”, afirmou.

O especialista regional líder em Energia do BID, Carlos Echevarría Barbero, destacou que o projeto está alinhado às metas globais de sustentabilidade e combate às mudanças climáticas. “A parceria com a Celesc mostra como é possível unir inovação e responsabilidade ambiental. Este projeto é um exemplo de como instituições públicas podem liderar iniciativas para tornar os sistemas energéticos mais modernos e resilientes aos efeitos do clima”, declarou.

Sucesso do BID 1

Durante o evento, também foi apresentada a prestação de contas do BID 1, que teve início formal em outubro de 2018 sob o nome de Celesc+Energia. O programa consistiu em um conjunto de intervenções com foco na ampliação e qualificação da distribuição de energia elétrica na área de concessão da companhia.

Com um investimento de pouco mais de US$ 377 milhões — sendo US$ 276 milhões financiados pelo BID e US$ 101 milhões de contrapartida da Celesc — o BID 1 viabilizou a construção de 16 novas subestações, a ampliação de outras 39 e a instalação de aproximadamente 280 km de novas linhas de transmissão. Também foram adquiridos equipamentos, materiais e recursos voltados à automação e tecnologia da informação, fortalecendo a infraestrutura elétrica de Santa Catarina.