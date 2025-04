Indígenas da Terra Indígena Guarita participam do Acampamento Terra Livre em Brasília

Representantes da Terra Indígena Guarita, localizada entre os municípios de Redentora e Tenente Portela, estão em Brasília participando do Acampamento Terra Livre (ATL), a maior mobilização indígena do país. O evento reúne milhares de indígenas de diversas etnias e regiões do Brasil em defesa dos seus direitos constitucionais, do território e da vida.

Entre os participantes da TI Guarita estão o Cacique Valdonês Joaquim, lideranças tradicionais e um grupo de jovens indígenas que carregam faixas e cartazes com mensagens de protesto e resistência. Eles denunciam os ataques recorrentes aos direitos indígenas e alertam para o risco de retrocessos promovidos por decisões políticas e legislativas em nível federal.

O ATL é promovido anualmente pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e se consolida como um espaço fundamental de articulação, diálogo e fortalecimento das lutas dos povos originários. A programação inclui plenárias, rodas de conversa, atos públicos, atividades culturais e debates sobre políticas públicas, demarcação de terras, saúde indígena, educação diferenciada e enfrentamento à violência contra os povos indígenas.

Em 2025, o Acampamento Terra Livre tem como tema "Pela Constituição e pela Vida", em alusão aos 36 anos da Constituição Federal de 1988, que reconheceu os direitos originários dos povos indígenas sobre suas terras. No entanto, lideranças denunciam que esses direitos seguem sendo ameaçados por propostas legislativas como o Marco Temporal e por iniciativas que buscam flexibilizar a proteção ambiental e territorial dos povos originários.

A presença da delegação da TI Guarita reforça o compromisso das comunidades indígenas locais com a luta coletiva nacional, representando não apenas as demandas regionais, mas também contribuindo para o fortalecimento da identidade, da cultura e da resistência indígena em todo o Brasil.