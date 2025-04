Invest RS assina termo de engajamento com empresa de gaúcho pioneiro da internet e americano vencedor do Oscar

A Invest RS assinou um termo de engajamento com a norte-americana Magnopus nesta quinta-feira (10/4), por meio do qual a agência de investimento gaúcha irá apoiar o projeto de instalação de uma estrutura para a realização de projetos da empresa no Rio Grande do Sul. A assinatura ocorreu no Palácio Piratini, com a presença do governador Eduardo Leite.

Representantes da companhia estão em Porto Alegre também para participar da programação do South Summit Brazil 2025, evento do qual a Invest RS é parceira e o governo do Estado, correalizador.

O termo de engajamento é o documento assinado entre a agência e as empresas interessadas em investir no Estado. O acordo estabelece os termos do apoio técnico e especializado que a Invest RS oferece para que o parceiro concretize o negócio pretendido.

O documento foi assinado pelo presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e pelo presidente da Magnopus, Alex Henning. A empresa, sediada em Los Angeles, é uma referência global na produção de tecnologias imersivas e pretende expandir a operação montando times de altíssimo nível para desenvolver produtos.

“É com grande satisfação que celebramos esta parceria com a Magnopus. Acreditamos que a inovação, quando aliada à colaboração com empresas visionárias, pode transformar a nossa matriz econômica”, destacou Leite.

“Nosso Estado é líder em inovação no Brasil. Temos a melhor universidade federal do país, e a melhor universidade privada também. Há muitos investimentos do governo que nos dão a oportunidade de ter um impulso para o desenvolvimento de tecnologia. Vamos oferecer um bom ambiente para que a Magnopus encontre aqui as razões para tornar essa missão realidade”, acrescentou o governador.

A assinatura contou com a presença dos secretários Artur Lemos (Casa Civil), Ernani Polo (Desenvolvimento Econômico) e Simone Stülp (Inovação, Ciência e Tecnologia), além do presidente do conselho da empresa, Marcelo Lacerda.

Prikladnicki lembrou a orientação do governador para a atuação da agência ocorresse com ambição, pensando grande e com inflexão para a inovação. “Essa iniciativa reúne os três requisitos. O projeto da Magnopus é um marco, porque pode conectar o talento do Rio Grande do Sul e o nosso ecossistema de inovação a uma empresa que é referência global e desenvolve produtos com tecnologia extremamente avançada”, afirmou.

Conforme Prikladnicki, o interesse da Magnopus pode concretizar o retorno do gaúcho Marcelo Lacerda, um pioneiro brasileiro da internet, que é chairman da empresa e voltaria a investir no Estado depois da movimentação que iniciou nos anos 1990, começando com a Nutecnet e chegando aos serviços do Terra. “O Lacerda voltar a investir aqui tem um simbolismo muito grande, porque comprovaria a maturidade do nosso ecossistema”, explicou o presidente da Invest RS.

O secretário de Desenvolvimento Econômico declarou que o termo assinado é mais um passo na consolidação do Rio Grande do Sul como polo de tecnologia. “O Estado tem uma vocação tecnológica muito grande, comprovada pelo interesse das empresas do ramo em se estabelecerem no Estado, como a Scala Data Centers, e também pelos inúmeros hubs de inovação, startups e cursos universitários de tecnologia presentes”, disse. Polo também ressaltou que inovação é um dos habilitadores do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado em 2024.

Aproximação entre governo e empresa liderada por Henning (C) começou em 2023, quando Leite visitou a sede da Magnopus -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Estado líder em inovação

A inovação é uma das cinco prioridades estratégicas do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do governo gaúcho. Entre 2019 e 2024, o Estado realizou investimentos históricos na área, superando a marca de R$ 500 milhões. Só em 2025, está previsto um aporte inédito de R$ 360 milhões – o maior já realizado em um único ano.

Esse esforço gerou resultados: o Rio Grande do Sul ocupa o 1º lugar no ranking de inovação entre os Estados brasileiros e também em número de patentes, além do 2º em estrutura de apoio à inovação, conforme o Ranking de Competitividade dos Estados 2024, do Centro de Liderança Pública (CLP). Além disso, Porto Alegre figura entre os cinco ecossistemas emergentes mais promissores para startups da América Latina.

O Estado conta com 19 parques tecnológicos – incluindo os renomados TecnoPUC e TecnoSinos – e mais de 1.300 startups ativas, com destaque para as 80 agritechs em operação.

Magnopus: referência mundial em experiências imersivas

Fundada em 2013, com sede em Los Angeles (EUA) e escritório em Londres, a Magnopus é reconhecida globalmente por seu trabalho inovador no desenvolvimento de experiências em realidade virtual (VR) e aumentada (AR). A empresa tem entre os seus clientes os estúdios Disney e a Google. A aproximação entre governo e empresa começou em 2023, quando Leite visitou a sede da Magnopus em Los Angeles.

Henning é especialista em efeitos visuais e venceu o Oscar da catergoria em 2012, pelo filmeAinvenção de Hugo Cabret (2011), de Martin Scorsese. Durante o encontro no Piratini, Henning ressaltou que a Magnopus pretende replicar no Rio Grande do Sul a mesma estrutura autossuficiente que possui nos Estados Unidos. A ideia é formar uma equipe local, capaz de conduzir projetos do início ao fim, aproveitando os talentos e a liderança já existentes no Estado.

“Queremos montar aqui uma equipe capaz de executar projetos desde a concepção até a entrega. Acreditamos que esse trabalho completo, do projeto à realização, pode ser feito a partir dos talentos locais, com brilho e autonomia”, afirmou.

Nesta passagem por Porto Alegre, Henning também integrou a programação de palestrantes do South Summit Brazil. O presidente da empresa ficou impressionado com o ambiente que encontrou no Rio Grande do Sul. “Gostaria de ter estudado em uma universidade como a PUC-RS, e desenvolvido a empresa em um ambiente como o do Instituto Caldeira. A estrutura é fantástica”, destacou.

Sobre a agência

A Invest RS é uma agência de desenvolvimento que opera como ferramenta do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, anunciado pelo governo do Estado em outubro de 2024. Atua em cooperação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, demais órgão de governo e sociedade. A instituição está estruturada para oferecer serviços de inteligência de mercado e apoio a investidores e exportadores, com o objetivo de acelerar o crescimento econômico do Rio Grande do Sul.